Утром ПВО сбила два беспилотника над Калужской областью
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об утренней атаке беспилотников 3 мая.
Силы противовоздушной обороны сбили два летательных аппарата.
Один дрон уничтожили над территорией Малоярославецкого муниципального округа. Второй - на подлёте к областному центру.
Оперативные группы выехали на места падения обломков. Специалисты осматривают территории.
По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала, жители в безопасности.
