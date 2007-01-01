Утром ПВО сбила два беспилотника над Калужской областью

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об утренней атаке беспилотников 3 мая.
Ольга Володина
03.05, 13:33
Силы противовоздушной обороны сбили два летательных аппарата.

Один дрон уничтожили над территорией Малоярославецкого муниципального округа. Второй - на подлёте к областному центру.

Оперативные группы выехали на места падения обломков. Специалисты осматривают территории.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Инфраструктура не пострадала, жители в безопасности.

