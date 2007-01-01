Обломки беспилотника нашли в Калужской области

В пятницу, 17 апреля, инцидент произошёл в Износковском районе.

Там сейчас работают оперативники.

- Опасности для населения нет, - подчеркнули в правительстве региона.

В таких ситуациях людей просят не приближаться к обломкам и сразу звонить по телефону 112.

Напомним, вечером в пятницу в Калужской области вновь объявили ракетную и беспилотную опасность.