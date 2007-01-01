Обломки беспилотника нашли в Калужской области
В пятницу, 17 апреля, инцидент произошёл в Износковском районе.
Там сейчас работают оперативники.
- Опасности для населения нет, - подчеркнули в правительстве региона.
В таких ситуациях людей просят не приближаться к обломкам и сразу звонить по телефону 112.
Напомним, вечером в пятницу в Калужской области вновь объявили ракетную и беспилотную опасность.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь