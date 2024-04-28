Губернатор Калужской области опроверг информацию о взрыве цистерны с бензином

Как мы уже рассказывали, в ночь на 28 апреля в Людиново сбили три беспилотника. После этого в федеральных СМИ появилась информация о взрыве одной из цистерн с бензином.

Эти данные опроверг Владислав Шапша.

- В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара, - заявил он. - Разрушений и пожара в месте падения не было.