59-летний мужчина ушел в лес и пропал

Николая Позднякова ищут в деревне Поляна Жиздринского района.

В субботу, 27 апреля, он ушел в лес и не вернулся.

С собой у мужчины было оцинкованное ведро. Из одежды - серая куртка с капюшоном, синие джинсы и зеленые сапоги.

Волонтеры «ЛизаАлерт Калуги» выехали на место происшествия, ночью начнутся поиски.