Мужчина попал в больницу после аварии с лосем

В ГИБДД сообщили подробности о происшествии в Юхновском районе.

Как мы уже рассказывали, вечером 26 апреля на участке между Мятлево и Юхновом животное выскочило на трассу А130.

За рулем «Датсуна» находился 58-летний мужчина. Он двигался в сторону Москвы. С травмами водителя доставили в областную больницу в Калуге.