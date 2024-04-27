В Калуге 19-летний водитель «Лексуса» сбил женщину

Авария произошла 26 апреля на перекрестке улиц Рылеева и Огарева, рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным, водитель легковушки ехал по Рылеева со стороны Труда в средней полосе. А 62-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Врачи оказали калужанке помощь и отпустили домой.