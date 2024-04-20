Беспилотник взорвался ночью в Калужской области

Инцидент произошел в Малоярославецком районе, сообщил в ночь на 20 апреля губернатор Владислав Шапша.

- В результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура, - заявил он. - Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения.

Никто из людей не пострадал, подчеркнул глава региона.