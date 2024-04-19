В Калуге деревья упали на три машины

В городской управе рассказали о последствиях сильного ветра по состоянию на 13:00 пятницы.

Всего в городе упали шесть деревьев.

В трех случаях они приземлились на припаркованные автомобили. Разбиты машины на Кирова, 25е, Николо-Козинской, 5 и в 1-м переулке Пестеля.

Также деревья упали на Степана Разина, Гвардейской и Хрустальной.

По предварительным данным, никто из людней не пострадал.