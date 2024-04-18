В Калуге пропал 29-летний мужчина

Последний раз Никиту Халиманова видели 14 апреля, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Пока нет информации, где он может находиться.

Рост калужанина – 190 сантиметров. На нем были светло-бежевая куртка, светло-зеленые брюки и бежевые кроссовки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.