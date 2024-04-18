В Калуге завершается расследование страшной аварии, где сбили 10 пешеходов

На следующей неделе уголовное дело передадут для утверждения обвинительного заключения, рассказали нам 18 апреля в прокуратуре Калужской области.

На днях наш читатель сообщал, что встретил в городе подозреваемого в пьяном виде. Однако следствие пока не комментирует эту информацию.

Авария произошла 24 августа прошлого года. По предварительным данным, пьяный 49-летний мужчина за рулем «Тойоты Королла» выехал на тротуар и сбил 10 человек. Несколько из них получили тяжелые травмы, людям пришлось проходить лечение в Москве.