В Калуге на Азаровском мосту пассажирский автобус столкнулся с «Уралом»

В пятницу, 29 марта, пассажирский ПАЗик столкнулся с «Уралом» на Азаровском мосту.

В данный момент на Путепроводе пробка. Она растянулась от Турбинного завода до Азарово.

Обстоятельства аварии уточняются. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, скорая и МЧС.

- Скорая помощь приехала через 4 минуты после вызова. Работало 4 бригады медиков. Главный врач Регионального центра лично выехала на место происшествия, сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

В аварии пострадали 5 человек. Все госпитализированы. Среди них не было детей.



