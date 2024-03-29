Стали известны подробности появления фонтана на Синих мостах в Калуге

В пятницу утром , 29 марта, калужане с удивлением наблюдали огромный фонтан, бьющий в районе реконструкции Синих мостов.

Видео горожане опубликовали в Телеграм.

Как нам пояснили в управлении капитального строительства, причина ЧП в повреждении водопроводной трубы. Рабочие зацепили водовод диаметром 500 мм. Сейчас воду частично перекрыли, однако она продолжает течь. Сотрудники Калугаоблводоканала в течение сегодняшнего дня обещают устранить все последствия аварии.