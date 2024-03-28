В Калужской области продолжают находить следы террористов из «Крокуса»

По данным Телеграм-канала SHOT, около деревни Нелбочь Жиздриснкого района Калужской области нашли взрыватель М-6, пять ВОГ-17 и один ВОГ 25Г.

Террористы, уезжая от силовиков, проезжали по трассе М-3. Очередные находки обнаружили на 33 километре трассы М-3 «Украина».

Примерно через 40 километров террористов поймали.