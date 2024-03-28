В Калужской области поймали 33 мигранта-нарушителя

В четверг, 28 марта, УМВД по Калужской области опубликовало итоги рейда по местам массового скопления людей.

В ходе них в полицейские участки для проверки доставили 64 человека. 33 из них нарушили миграционное законодательство.

- В Калуге выявлено 6 иностранных граждан, незаконно осуществлявших трудовую деятельность на территории Российской Федерации, а также 1 лицо, нарушившее правило въезда и пребывания в Российской Федерации, - говорят в полиции. - В Обнинске задокументировано 26 фактов нарушения миграционного законодательства, выразившихся в нарушении правил въезда и пребывания в Российской Федерации, а также отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации.

На всех нарушителей составили административные протоколы.