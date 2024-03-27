В Калуге пропал 59-летний мужчина

Последний раз Анатолия Петрова видели 26 марта, сообщили в среду в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, этот человек может находиться также в Малоярославецком районе.

Рост Анатолия – 170 сантиметров. Он худощавый, был одет в темно-синюю куртку с оранжевыми полосками, серые брюки и черные сапоги.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.