Массовые мероприятия отменили по всей Калужской области

- Региональный оперативный штаб принял решение отменить культурные, спортивные и другие массовые мероприятия в эти выходные, - заявил вечером 22 марта губернатор Владислав Шапша.

Ранее такие меры приняли в Калуге.

Напомним, в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта произошла стрельба перед концертом группы «Пикник». По официальным данным, погибли 40 человек.