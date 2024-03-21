Водитель электросамоката насмерть разбился в Калужской области

Трагический случай произошел около 15:00 20 марта на улице Магистральной в Медыни, рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным, 44-летний мужчина на электросамокате не уступил дорогу и врезался в «Ладу Веста».

Самокатчик умер до приезда скорой помощи.