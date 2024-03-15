«Опель» перевернулся на калужской дороге

Авария произошла около 7 утра в пятницу, 15 марта, в деревне Сосенка в трех километрах от Козельска.

Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением. Машина съехала в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

Пострадал один человек. Сейчас на месте работают оперативные службы.