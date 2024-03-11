«Ниссан» и «Форд» разбились в Медыни

Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 10 марта, на проспекте Ленина, рассказали в МЧС.

Там не смогли разъехаться водители легковых автомобилей «Форд» и «Ниссан».

Сообщается об одном пострадавшем.

Причины и точные обстоятельства ДТП пока устанавливаются.