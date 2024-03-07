Калужского водителя наказали принудительными работами за смертельное ДТП

Приговор 6 марта вынес Сухиничский районный суд, а сама авария произошла в ноябре прошлого года.

В Сухиничах 60-летний водитель «Опеля» не остановился перед нерегулируемым переходом и сбил 47-летнего мужчину. Через несколько дней пострадавший умер в больнице в Калуге.

Виновника приговорили к двум годам в колонии, однако потом это наказание заменили принудительными работами. Семье погибшего он должен выплатить 500 000 рублей. Кроме того, мужчине запретили садиться за руль в течение трех лет, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.