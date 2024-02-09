Грузовик загорелся ночью из-за короткого замыкания

Пожар произошел в Жиздре на улице Шмидта около 00:40 в пятницу, 9 февраля, сообщили в МЧС.

Из людей никто не пострадал, но повреждены металлические конструкции фургона и товар, который перевозили в коробках.

Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание.