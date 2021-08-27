Владимир Путин поздравил Калугу с 650-летием

В субботу, 28 августа, Калуга будет праздновать свое 650-летие. Полную афишу праздника мы публиковали здесь. А в пятницу в зале областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню города.

На нем полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев зачитал поздравление, которое Владимир Путин адресовал Калуге:

- История города создавалась многими поколениями ваших земляков отважных воинов и искусных мастеров. Ее бережно хранят страницы древних летописей, прекрасные храмы и памятники, уникальные музейные и архивные собрания, названия калужских улиц и площадей. И, конечно, Калугу по праву считают колыбелью космонавтики, ведь здесь жил и трудился Константин Эдуардович Циолковский – великий мыслитель, ученый, изобретатель.

Путин отметил, что калужане с глубоким уважением относятся к богатейшему культурному, духовному наследию предков, вносят свой вклад в развитие родного города, области и всей страны.

- Сегодняшняя Калуга – красивый, благоустроенный, гостеприимный город – с серьезным промышленным, научным, образовательным потенциалом, современной социальной и транспортной инфраструктурой. Сохранив свою самобытность – он устремлен в будущее. Желаю вам здоровья, успехов и осуществления намеченных планов, - говорится в поздравлении президента.