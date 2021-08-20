Главную сцену празднования 650-летия Калуги установили на Старом Торге

Как мы уже рассказывали, на выходных в Калуге продолжится празднование 650-летия города. На площади Старый Торг уже смонтировали большую сцену. Она традиционно установлена перед памятником Ивану III.

Навес над сценой венчает логотип празднования 650-летия.

Вокруг сцены пока располагается парковка, но уже в субботу машин там не останется.

Напомним, в субботу, 21 августа, в городском парке культуры и отдыха в Калуге пройдет фестиваль интерактивных развлечений.

Весь день будет гулять в субботу и Театральная площадь. Там выступят различные городские коллективы.

А вечером 21 августа на Старом Торге состоится концерт Jazzatov Giga Band, а затем – выступление ди-джея Кати Гусевой.

Днем в воскресенье, 22 августа, праздник продолжится на Театральной улице, Театральной площади и в городском парке культуры и отдыха.

Вечером в воскресенье различные мероприятия пройдут сразу на трех площадках. На Театральной площади споет ВИА «Совок», на Старом Торге – Егор Крид, а на набережной Яченского водохранилища будет закрываться фестиваль уличных театров.

Праздничный салют прогремит 22 августа в 22:00 на Старом Торге.

Вход на все мероприятия свободный. Калужан при этом просят носить маски в местах скопления людей.

Подробная афиша мероприятий в Калуге на 20-22 августа размещена на нашем сайте здесь. Водителям напомнинаем о перекрытии 13 улиц города.