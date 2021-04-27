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Калугу начали украшать к 9 Мая

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 27.04.2021 12:50 0 832
Калугу начали украшать к 9 Мая

Калугу начали украшать к 9 Мая. Первые праздничные атрибуты появились на улице Кирова.

На еловых арках на бульваре от улицы Ленина до площади Победы появились георгиевские ленты.

На площади Победы установлена объемная композиция. Похожие должны появиться в сквере Мира, на пешеходной части улицы Театральной, на площадке у кинотеатра «Центральный», Театральной площади, и у памятника 600-летию основания Калуги. У «шарика» и в сквере Ленина также смонтируют брендированные фоторамы.

Стелу на площади Победы украсят огромной георгиевской лентой.

Официальный символ Победы, Знамя Победы, будет смонтировано на дамбе Яченского водохранилища.

Арки на улице Кирова украсили георгиевскими лентами.

На улицах Кирова, Ленина, Генерала Попова, Тульском шоссе начали развешивать красно-белые консоли. Опоры освещения на гагаринской развязке, улицах Гагарина, Пушкина, Баженова, Королева, Московской, дамбу Яченского водохранилища, Гагаринский и Каменный мосты к празднику украсят флагами.

- Тот опыт и те наработки, которые удалось осуществить в прошлом году, мы взяли за основу для того, чтобы реализовать нашу концепцию уже в этом году, - рассказал на планерке в городской управе 26 апреля главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - Этот год у нас юбилейный для города. И не просто юбилейный, а 650 лет Калуги. Мы также празднуем в декабре освобождение Калуги от немецко-фашистских оккупантов. И это важный момент, который вписывается в нашу общую концепцию эстафеты юбилеев, который начался с Новогодней столицы.

По его словам, украшения выдержаны в красно-бело-черно-золотой цветовой гамме. Был выбран и шрифт, рекомендованный для использования. За образец был взят тот, которым выполнены надписи на мемориале на площади Победы.

В то же время пока нет информации, будут ли в связи с коронавирусом проводиться массовые мероприятия на День Победы. На данный момент лишь подтверждено, что «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

Тюльпаны должны распуститься к празднику.

Традиционные консоли на центральных улицах.

Флаги на сквере Мира.

Композиция на площади Победы.

Конструкция для навязывания георгиевских лент у арбитражного суда на улице Кирова.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 27.04.2021 12:50 0 832
Тэги: праздник день победы 9 мая фоторепортаж
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