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В Калуге несколько тысяч человек собралось на масленичные гуляния на Театральной площади
У православных христиан воскресенье, 14 марта, стало последним днем перед Великим постом. Массовые масленичные гуляния в этот день прошли в Калуге на Театральной площади.
На праздник собралось несколько тысяч человек.
Традиционно мероприятия проходили в трех зонах – на главной сцене у крыльца театра и на проездах по бокам. Самые сильные калужане забирались на потешный столб.
Кульминацией праздника стало сжигание чучела.
Большой репортаж с Масленицы-2021 в Калуге смотрите на нашем сайте в понедельник. А пока публикуем несколько фотографий.
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