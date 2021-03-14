В Калуге несколько тысяч человек собралось на масленичные гуляния на Театральной площади

У православных христиан воскресенье, 14 марта, стало последним днем перед Великим постом. Массовые масленичные гуляния в этот день прошли в Калуге на Театральной площади.

На праздник собралось несколько тысяч человек.

Традиционно мероприятия проходили в трех зонах – на главной сцене у крыльца театра и на проездах по бокам. Самые сильные калужане забирались на потешный столб.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела.

Большой репортаж с Масленицы-2021 в Калуге смотрите на нашем сайте в понедельник. А пока публикуем несколько фотографий.