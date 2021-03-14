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В Калуге несколько тысяч человек собралось на масленичные гуляния на Театральной площади

Дмитрий Ивьев , Фото: Кристина Посохина.
Опубликовано: 14.03.2021 19:13 3 1081
В Калуге несколько тысяч человек собралось на масленичные гуляния на Театральной площади

У православных христиан воскресенье, 14 марта, стало последним днем перед Великим постом. Массовые масленичные гуляния в этот день прошли в Калуге на Театральной площади.

На праздник собралось несколько тысяч человек.

Традиционно мероприятия проходили в трех зонах – на главной сцене у крыльца театра и на проездах по бокам. Самые сильные калужане забирались на потешный столб.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела.

Большой репортаж с Масленицы-2021 в Калуге смотрите на нашем сайте в понедельник. А пока публикуем несколько фотографий.

масленица калуга 2021 фото театральна площадь репортаж фоторепортаж 14 марта 2021 года

масленица калуга 2021 фото театральна площадь репортаж фоторепортаж 14 марта 2021 года

масленица калуга 2021 фото театральна площадь репортаж фоторепортаж 14 марта 2021 года

масленица калуга 2021 фото театральна площадь репортаж фоторепортаж 14 марта 2021 года

масленица калуга 2021 фото театральна площадь репортаж фоторепортаж 14 марта 2021 года

масленица калуга 2021 фото театральна площадь репортаж фоторепортаж 14 марта 2021 года

масленица калуга 2021 фото театральна площадь репортаж фоторепортаж 14 марта 2021 года

Дмитрий Ивьев , Фото: Кристина Посохина.
Опубликовано: 14.03.2021 19:13 3 1081
Тэги: праздник масленица
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