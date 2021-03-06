В Калуге начались масленичные гуляния

В субботу, 6 марта, в областной столице стартовала «Калужская масленица 2021». Праздничные гуляния будут проходить в течение двух недель в разных районах Калуги.

В воскресенье, 7 марта, соберутся жители деревень Пучково, Шопино и Ромодановских двориков. Весенний праздник калужане встретят театрализованными программами.

Основные масленичные гуляния в областной столице состоятся с 12 по 14 марта.

Калужская масленица 2021