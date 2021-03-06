€ 80.12 0.42
В Калуге начались масленичные гуляния
В субботу, 6 марта, в областной столице стартовала «Калужская масленица 2021». Праздничные гуляния будут проходить в течение двух недель в разных районах Калуги.
В воскресенье, 7 марта, соберутся жители деревень Пучково, Шопино и Ромодановских двориков. Весенний праздник калужане встретят театрализованными программами.
Основные масленичные гуляния в областной столице состоятся с 12 по 14 марта.
Калужская масленица 2021
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!