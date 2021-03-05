В Калуге на двух площадях закроют проезд на Масленицу

С 6 по 14 марта в Калуге будут праздновать Масленицу. Из-за этого на следующих выходных будет перекрыто движение на двух площадях. Соответствующее постановление городской управы 2 марта подписал первый заместитель городского головы Александр СЕРЯКОВ.

На Московской площади у здания Дома культуры КТЗ нельзя будет проехать 13 марта с 8:00 до 15:00.

На Театральной площади 14 марта с 9:00 до 17:00 будет закрыт проезд между улицами Кирова и Суворова.

Полная афиша Масленицы-2021 в Калуге опубликована здесь.

Как в Калуге праздновали Масленицу в прошлом году - в нашем фоторепортаже.