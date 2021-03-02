Масленичные гуляния пройдут в Калуге с 6 по 14 марта

В ближайшую субботу, 6 марта, в Калуге начнутся праздничные мероприятия в рамках Масленичной недели.

А главный праздник состоится в воскресенье, 14 марта, на Театральной площади, сообщили в городской управе.

Афиша Масленицы-2021 в Калуге.

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14 марта

Театральная площадь

12:00-16:00 – Концертная программа «Наша Масленица!».

– Концертная программа «Наша Масленица!». 12:00 – Праздничное масленичное шествие «Гуляй, Калужская Масленица!»

– Праздничное масленичное шествие «Гуляй, Калужская Масленица!» 13:20 – Конкурсное дефиле «Масленичная мода для калужского народа».

– Конкурсное дефиле «Масленичная мода для калужского народа». 14:00 – Подведение итогов городского конкурса «Сударыня Масленица - 2021».

– Подведение итогов городского конкурса «Сударыня Масленица - 2021». 14:45 – Главный аттракцион «Потешный столб».

– Главный аттракцион «Потешный столб». 15:40 – Огненное масленичное шоу.

– Огненное масленичное шоу. 15:55 – Сжигание масленичного чучела.

Театральный сквер

Интерактивная площадка «Арт-мастерская «Маслена-мастерица».

Театральная площадь, левый проезд

12:00-16:00 – Выставка-ярмарка «Фестиваль калужских ремесел».

– Выставка-ярмарка «Фестиваль калужских ремесел». 12:00-16:00 – Интерактивные площадки.

Театральная площадь, правый проезд

12:00-16:00 – Интерактивные площадки.

– Интерактивные площадки. 12:00-14:00 – Выставка масленичных кукол «Сударыня Масленица - 2021».

Театральная улица

12:00-15:00 – Концертно-развлекательная программа «Потешная Масленица» от театра кукол.

В городской управе подчеркивают, что в программе возможны изменения.

Полная афиша Масленицы-2021 в Калуге.