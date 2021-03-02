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Масленичные гуляния пройдут в Калуге с 6 по 14 марта
В ближайшую субботу, 6 марта, в Калуге начнутся праздничные мероприятия в рамках Масленичной недели.
А главный праздник состоится в воскресенье, 14 марта, на Театральной площади, сообщили в городской управе.
Афиша Масленицы-2021 в Калуге.
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14 марта
Театральная площадь
- 12:00-16:00 – Концертная программа «Наша Масленица!».
- 12:00 – Праздничное масленичное шествие «Гуляй, Калужская Масленица!»
- 13:20 – Конкурсное дефиле «Масленичная мода для калужского народа».
- 14:00 – Подведение итогов городского конкурса «Сударыня Масленица - 2021».
- 14:45 – Главный аттракцион «Потешный столб».
- 15:40 – Огненное масленичное шоу.
- 15:55 – Сжигание масленичного чучела.
Театральный сквер
- Интерактивная площадка «Арт-мастерская «Маслена-мастерица».
Театральная площадь, левый проезд
- 12:00-16:00 – Выставка-ярмарка «Фестиваль калужских ремесел».
- 12:00-16:00 – Интерактивные площадки.
Театральная площадь, правый проезд
- 12:00-16:00 – Интерактивные площадки.
- 12:00-14:00 – Выставка масленичных кукол «Сударыня Масленица - 2021».
Театральная улица
- 12:00-15:00 – Концертно-развлекательная программа «Потешная Масленица» от театра кукол.
В городской управе подчеркивают, что в программе возможны изменения.
Полная афиша Масленицы-2021 в Калуге.
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