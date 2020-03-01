Как в Калуге отпраздновали Масленицу – большой фоторепортаж

В воскресенье, 1 марта, в Калуге провожали зиму. Центром празднования Масленицы традиционно стала Театральная площадь.
На гулянья собрались несколько тысяч человек.
Было много блинов, шашлыка и танцев фольклорных коллективов. Детей забавляли на нескольких аттракционах.
Погода в этом году не подвела, обошлось без осадков.
А вот сожжение чучела задержалось. Изначально организаторы обещали кульминацию праздника в 15:10, но зрителям пришлось ждать до 16:00.
Сгорела кукла быстро. Весна уже стучится в двери.
Как прошёл праздник – в фоторепортаже Сергея Константинова.
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