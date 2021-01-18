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Калужский Минздрав рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Дмитрий Ивьев , Фото: РПЦ.
Опубликовано: 18.01.2021 10:19 3 1278
Калужский Минздрав рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

В ночь с 18 на 19 января православные христиане по традиции будут окунаться в проруби. В Калужской области для этого оборудуют 49 мест, где будут дежурить спасатели и медики. А региональное министерство здравоохранения опубликовало список тех, кому ледяная вода противопоказана.

Зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

  • сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);
  • воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
  • центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит);
  • периферической нервной системы (невриты, полиневриты);
  • эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
  • органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
  • органов дыхания (туберкулез легких — активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);
  • мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);
  • желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
  • кожно-венерические заболевания.

- Если вы чувствуете недомогание, у вас признаки ОРВИ, вы недавно контактировали с человеком, заражённым ковидной инфекцией, просим вас также воздержаться от ныряния в прорубь, - просят в Минздраве. - Берегите себя и своих близких!

Вечером 18 января температура воздуха в Калуге опустится до -20 градусов.

Несмотря на традицию, врачи не рекомендуют окунаться в прорубь в этом году. Сейчас для этого не лучшее время - и из-за морозов, и из-за коронавируса.

Дмитрий Ивьев , Фото: РПЦ.
Опубликовано: 18.01.2021 10:19 3 1278
Тэги: праздник крещение здравоохранение
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