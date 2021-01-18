В Калужской области прогнозируется резкое потепление в конце недели

В понедельник, 18 января, в Калуге ожидается холодная погода. В течение всего дня температура воздуха будет находиться в районе отметки -20 градусов.

Прогнозируется небольшой снег. Влажность воздуха – 82%, порывы ветра – до 2 м/с.

В ночь на вторник, когда православные христиане собираются окунаться в прорубь, в Калужской области будет около -22 градусов.

В ближайшие дни такая погода сохранится. Но в четверг начнется потепление.

По прогнозам синоптиков, вечером 21 января в Калуге уже будет -5 градусов, в пятницу – около нуля, а на выходных – плюсовая температура и снегопады.