В Калужской области оборудуют 49 мест для купаний на Крещение
Как мы уже рассказывали, в ночь с 18 на 19 января в Калужской области пройдут традиционные купания на Крещение. В Калуге для этого будет оборудовано три места. А по всей области – 49 мест. Полный список 12 января опубликовали в региональном ГУ МЧС.
Места для окунания в воду на Крещение в Калужской области в 2021 году:
- Бабынинский район, с. Тырново, купель на источнике
- Барятинский район, д. Полом, купель при часовне
- Боровский район г. Ермолино, ул. Русиново, Храм в честь свт. Николая - купель
- Боровский район, д. Тимашово, иордань на пруду, Храм в честь Рождества Богородицы
- Боровский район, г. Боровск, храм Покрова Богородицы на Высоком, купель
- Город Обнинск, р. Протва, район городского пляжа
- Город Обнинск, Белкинский пруд
- Дзержинский район, с. Льва Толстого, Купальни у святого источника монастыря
- Думиничский район, с. Усты, купель при храме
- Думиничский район, с. Хотьково, купель при храме
- Жиздринский район, г. Жиздра, река Жиздра
- Жуковский район, купель при храме с. Буриново
- Жуковский район, Купель и родник при Храме Пресвятой Богородицы с. Никольское
- Жуковский район, с. Оболенское, Купель и родник при Храме св. Николая
- Жуковский район, д. Воробьи, родник Петра и Павла
- Жуковский район, иордань на водохранилище с. Спас-Прогнанье
- Жуковский район, купель при роднике д. Машково
- Жуковский район, купель при Храме в честь Преображения Господня
- Жуковский район, д. Кутепово, купель при Храме Архангела Михаила
- Износковский район, д. Клины, оборудованная купель на роднике
- Калуга, иордань на Яченском водохранилище
- Калуга, Сероводородные озера
- Калуга, д. Колюпаново, источник
- Кировский район, г. Киров, нижнее водохранилище
- Козельский район, с. Шамордино, монастырь Казанская Амвросиевская Стравопигиальная женская пустынь
- Козельский район, г. Козельск, монастырь Оптина Пустынь
- Козельский район, с. Клыково, монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь
- Козельский район, д. Подборки, купель храма успения пресвятой Богородицы в присутствии службы собственной охраны
- Козельский район, с. Ильинское, Храм Пророка Ильи
- Куйбышевский район, д. Красниково, оборудованная купель на святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице)
- Людиновский район, г. Людиново, Людиновское водохранилище на р. Неполодь (в районе здания ГИМС)
- Малоярославецкий район, Свято-Никольский-Черноостровский монастырь, купель
- Малоярославецкий район, Святой Источник Петра и Павла (Пудов колодец), д. Локонское
- Малоярославецкий район, храм покрова Пресвятой Богородицы села Карижа, купель р. Лужа (с. Карижа)
- Малоярославецкий район, с. Недельное, купель храма покрова Пресвятой Богородицы
- Медынский район, д. Елешня-Вторая, иордань на пруду
- Перемышльский район, с. Перемышль, о. Бездонное
- Перемышльский район, с. Гремячево, купель при храме Гремячевского монастыря
- Перемышльский район, с. Ильинское, купель в храме Шаровкин монастырь
- Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, купальня при храме Спаса Преображения
- Сухиниский район, г. Сухиничи, ключ Баевка
- Сухиниский район, купель д. Волково
- Тарусский район, с. Истомино, купель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы
- Тарусский район, г. Таруса, ул. Ефремова, д. 1а, купальня часовни в честь иконы Божией Матери «Боголюбская»
- Хвастовичский район, купель при храме п. Успенский
- Хвастовичский район, купель п. Малиновский
- Хвастовичский район, д. Стайки, купель за школой
- Хвастовичский район, п. Еленский, купель Черный колодец
- Юхновский район, г. Юхнов, городской пруд в районе ул. Красная Набережная
- В ночь с 18 на 19 января в оборудованных для купания местах, будет обеспечиваться дежурство медиков, спасателей, сотрудников МЧС России, представителей органов местного самоуправления, - подчеркивают спасатели. - Для обеспечения правопорядка в наиболее массовых местах будут задействованы сотрудники органов внутренних дел.
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