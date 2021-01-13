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В Калужской области оборудуют 49 мест для купаний на Крещение

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2021 09:15 1 1008
В Калужской области оборудуют 49 мест для купаний на Крещение

Как мы уже рассказывали, в ночь с 18 на 19 января в Калужской области пройдут традиционные купания на Крещение. В Калуге для этого будет оборудовано три места. А по всей области – 49 мест. Полный список 12 января опубликовали в региональном ГУ МЧС.

Места для окунания в воду на Крещение в Калужской области в 2021 году:

  • Бабынинский район, с. Тырново, купель на источнике
  • Барятинский район, д. Полом, купель при часовне
  • Боровский район г. Ермолино, ул. Русиново, Храм в честь свт. Николая - купель
  • Боровский район, д. Тимашово, иордань на пруду, Храм в честь Рождества Богородицы
  • Боровский район, г. Боровск, храм Покрова Богородицы на Высоком, купель
  • Город Обнинск, р. Протва, район городского пляжа
  • Город Обнинск, Белкинский пруд
  • Дзержинский район, с. Льва Толстого, Купальни у святого источника монастыря
  • Думиничский район, с. Усты, купель при храме
  • Думиничский район, с. Хотьково, купель при храме
  • Жиздринский район, г. Жиздра, река Жиздра
  • Жуковский район, купель при храме с. Буриново
  • Жуковский район, Купель и родник при Храме Пресвятой Богородицы с. Никольское
  • Жуковский район, с. Оболенское, Купель и родник при Храме св. Николая
  • Жуковский район, д. Воробьи, родник Петра и Павла                 
  • Жуковский район, иордань на водохранилище с. Спас-Прогнанье
  • Жуковский район, купель при роднике д. Машково
  • Жуковский район, купель при Храме в честь Преображения Господня
  • Жуковский район, д. Кутепово, купель при Храме Архангела Михаила
  • Износковский район, д. Клины, оборудованная купель на роднике
  • Калуга, иордань на Яченском водохранилище
  • Калуга, Сероводородные озера
  • Калуга, д. Колюпаново, источник
  • Кировский район, г. Киров, нижнее водохранилище
  • Козельский район, с. Шамордино, монастырь Казанская Амвросиевская Стравопигиальная женская пустынь
  • Козельский район, г. Козельск, монастырь Оптина Пустынь
  • Козельский район, с. Клыково, монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь
  • Козельский район, д. Подборки, купель храма успения пресвятой Богородицы в присутствии службы собственной охраны
  • Козельский район, с. Ильинское, Храм Пророка Ильи
  • Куйбышевский район, д. Красниково, оборудованная купель на святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице)
  • Людиновский район, г. Людиново, Людиновское водохранилище на р. Неполодь (в районе здания ГИМС)
  • Малоярославецкий район, Свято-Никольский-Черноостровский монастырь, купель
  • Малоярославецкий район, Святой Источник Петра и Павла (Пудов колодец), д. Локонское
  • Малоярославецкий район, храм покрова Пресвятой Богородицы села Карижа, купель р. Лужа (с. Карижа)
  • Малоярославецкий район, с. Недельное, купель храма покрова Пресвятой Богородицы
  • Медынский район, д. Елешня-Вторая, иордань на пруду
  • Перемышльский район, с. Перемышль, о. Бездонное
  • Перемышльский район, с. Гремячево, купель при храме Гремячевского монастыря
  • Перемышльский район, с. Ильинское, купель в храме Шаровкин монастырь
  • Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, купальня при храме Спаса Преображения
  • Сухиниский район, г. Сухиничи, ключ Баевка
  • Сухиниский район, купель д. Волково
  • Тарусский район, с. Истомино, купель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы
  • Тарусский район, г. Таруса, ул. Ефремова, д. 1а, купальня часовни в честь иконы Божией Матери «Боголюбская»
  • Хвастовичский район, купель при храме п. Успенский
  • Хвастовичский район, купель п. Малиновский
  • Хвастовичский район, д. Стайки, купель за школой
  • Хвастовичский район, п. Еленский, купель Черный колодец
  • Юхновский район, г. Юхнов, городской пруд в районе ул. Красная Набережная

- В ночь с 18 на 19 января в оборудованных для купания местах, будет обеспечиваться дежурство медиков, спасателей, сотрудников МЧС России, представителей органов местного самоуправления, - подчеркивают спасатели. - Для обеспечения правопорядка в наиболее массовых местах будут задействованы сотрудники органов внутренних дел.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2021 09:15 1 1008
Тэги: праздник крещение мчс
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