В Калужской области оборудуют 49 мест для купаний на Крещение

Как мы уже рассказывали, в ночь с 18 на 19 января в Калужской области пройдут традиционные купания на Крещение. В Калуге для этого будет оборудовано три места. А по всей области – 49 мест. Полный список 12 января опубликовали в региональном ГУ МЧС.

Места для окунания в воду на Крещение в Калужской области в 2021 году:

Бабынинский район, с. Тырново, купель на источнике

Барятинский район, д. Полом, купель при часовне

Боровский район г. Ермолино, ул. Русиново, Храм в честь свт. Николая - купель

Боровский район, д. Тимашово, иордань на пруду, Храм в честь Рождества Богородицы

Боровский район, г. Боровск, храм Покрова Богородицы на Высоком, купель

Город Обнинск, р. Протва, район городского пляжа

Город Обнинск, Белкинский пруд

Дзержинский район, с. Льва Толстого, Купальни у святого источника монастыря

Думиничский район, с. Усты, купель при храме

Думиничский район, с. Хотьково, купель при храме

Жиздринский район, г. Жиздра, река Жиздра

Жуковский район, купель при храме с. Буриново

Жуковский район, Купель и родник при Храме Пресвятой Богородицы с. Никольское

Жуковский район, с. Оболенское, Купель и родник при Храме св. Николая

Жуковский район, д. Воробьи, родник Петра и Павла

Жуковский район, иордань на водохранилище с. Спас-Прогнанье

Жуковский район, купель при роднике д. Машково

Жуковский район, купель при Храме в честь Преображения Господня

Жуковский район, д. Кутепово, купель при Храме Архангела Михаила

Износковский район, д. Клины, оборудованная купель на роднике

Калуга, иордань на Яченском водохранилище

Калуга, Сероводородные озера

Калуга, д. Колюпаново, источник

Кировский район, г. Киров, нижнее водохранилище

Козельский район, с. Шамордино, монастырь Казанская Амвросиевская Стравопигиальная женская пустынь

Козельский район, г. Козельск, монастырь Оптина Пустынь

Козельский район, с. Клыково, монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь

Козельский район, д. Подборки, купель храма успения пресвятой Богородицы в присутствии службы собственной охраны

Козельский район, с. Ильинское, Храм Пророка Ильи

Куйбышевский район, д. Красниково, оборудованная купель на святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице)

Людиновский район, г. Людиново, Людиновское водохранилище на р. Неполодь (в районе здания ГИМС)

Малоярославецкий район, Свято-Никольский-Черноостровский монастырь, купель

Малоярославецкий район, Святой Источник Петра и Павла (Пудов колодец), д. Локонское

Малоярославецкий район, храм покрова Пресвятой Богородицы села Карижа, купель р. Лужа (с. Карижа)

Малоярославецкий район, с. Недельное, купель храма покрова Пресвятой Богородицы

Медынский район, д. Елешня-Вторая, иордань на пруду

Перемышльский район, с. Перемышль, о. Бездонное

Перемышльский район, с. Гремячево, купель при храме Гремячевского монастыря

Перемышльский район, с. Ильинское, купель в храме Шаровкин монастырь

Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, купальня при храме Спаса Преображения

Сухиниский район, г. Сухиничи, ключ Баевка

Сухиниский район, купель д. Волково

Тарусский район, с. Истомино, купель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы

Тарусский район, г. Таруса, ул. Ефремова, д. 1а, купальня часовни в честь иконы Божией Матери «Боголюбская»

Хвастовичский район, купель при храме п. Успенский

Хвастовичский район, купель п. Малиновский

Хвастовичский район, д. Стайки, купель за школой

Хвастовичский район, п. Еленский, купель Черный колодец

Юхновский район, г. Юхнов, городской пруд в районе ул. Красная Набережная

- В ночь с 18 на 19 января в оборудованных для купания местах, будет обеспечиваться дежурство медиков, спасателей, сотрудников МЧС России, представителей органов местного самоуправления, - подчеркивают спасатели. - Для обеспечения правопорядка в наиболее массовых местах будут задействованы сотрудники органов внутренних дел.