В Калуге готовят три места для окунания в прорубь на Крещение

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из самых почитаемых праздников – Крещение Господне. После богослужений в храмах и освящения воды многие верующие отправляются на крещенские купания. В Калуге для этого традиционно используются Яченское водохранилище, Сероводородные озера и источник в деревне Колюпаново, сообщили 11 января в городской управе.

На этих водоемах безопасность будет обеспечиваться спасателями.

При этом на Яченском водохранилище будет организовано место для крещенского купания и размещены пункты обогрева.

Городская управа также опубликовала правила безопасности во время Крещенских купаний: