В Калуге готовят три места для окунания в прорубь на Крещение
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из самых почитаемых праздников – Крещение Господне. После богослужений в храмах и освящения воды многие верующие отправляются на крещенские купания. В Калуге для этого традиционно используются Яченское водохранилище, Сероводородные озера и источник в деревне Колюпаново, сообщили 11 января в городской управе.
На этих водоемах безопасность будет обеспечиваться спасателями.
При этом на Яченском водохранилище будет организовано место для крещенского купания и размещены пункты обогрева.
Городская управа также опубликовала правила безопасности во время Крещенских купаний:
- окунаться в воду можно только в специально оборудованных местах и купелях под присмотром спасателей;
- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;
- не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;
- если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;
- участникам советуют запастись теплой одеждой, удобной нескользящей обувью и полотенцами;
- категорически воспрещается опускаться в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- после купания рекомендуется растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду.
- В ближайшие дни в Калужской области обещают 20-градусные морозы, однако на Крещение потеплеет.
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