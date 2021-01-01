Опубликовано видео главного новогоднего салюта Калуги

Вечером 31 декабря над Калугой запустили главный новогодний салют. Сотни калужан собрались около 18:30 на площади Старый Торг, чтобы своими глазами увидеть фейерверк.

Салют засняли и на видео. В социальной сети «ВКонтакте» ролик выложил калужский фотограф Игорь Быков.

Несмотря на не самую зимнюю погоду – МЧС вновь предупреждает о ледяном дожде – в Калуге продолжаются праздничные мероприятия в рамках «Новогодней столицы России-2021». Утром 1 января на набережной Яченского водохранилища около 100 человек собралось на легкоатлетический забег.

Полную афишу праздников смотрите здесь.