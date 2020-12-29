В Калуге центральный парк закроют для посетителей 31 декабря из-за фейерверка
В Калуге Центральный парк культуры и отдыха планируется закрыть для посетителей 31 декабря с 15:00 до 19:00. Во вторник на планерке в городской управе об этом рассказала начальник управления культуры Яна ВАСИНА.
Ограничение доступа связано с подготовкой к главному новогоднему фейерверку, который будут запускать из парка 31 декабря в 18:30.
- Я связалась с представителями пиротехнического шоу, и они попросили время после трех часов, - приводит слова Васиной городская управа. - Соответственно, мы временно парк перекрываем. И уже после проведения фейерверка в 19 часов он будет открыт
При этом городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ предложил рассмотреть возможность «минимизировать время» и закрыть парк не в 15:00, а попозже.
- В прошлый раз было определенное непонимание со стороны граждан, которые хотели там прогуляться, - отметил он. - Надо это время до полутора часов хотя бы сократить. Я уверен, что этого времени будет достаточно.
Калужан он попросил с пониманием отнестись к тому, что парк буде закрыт. По словам градоначальника, фейерверк 31 декабря ожидается необычный.
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