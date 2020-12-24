В Калужской области появился новогодний школьный автобус

В поселке Товароково Дзержинского района Калужской области появился необычный школьный автобус. Водитель Евгений АНДРЕЕВ самостоятельно украсил его к Новому году, сообщили в администрации товарковской школы №2.

Мы поинтересовались у директора школа, по чьей инициативе преобразился транспорт.

- Администрация школы намекнула, а водитель – молодец. Закупил украшения и украсил, - рассказала KP40 директор школы №2 в Товарково Татьяна БУЛАНОВА. - Так у него еще гирлянды натянуты по салону, в темное время суток он еще и мигает весь. Я как директор его поощрю и верну часть затраченных средств на украшения.

Школьный автобус в Товарково.

Тем временем

В Калуге к Новому году установили лавочку желаний. Подробности.