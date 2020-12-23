В Калуге установили лавочку желаний на улице Театральной

До Нового года осталось всего восемь дней, а Калугу продолжают украшать к празднику. На пешеходной части улицы Театральной появилась необычная лавочка.

- Это моя попытка создать «Лавку желаний» под звездным небом, - рассказала 23 декабря президент КТПП Виолетта Комиссарова. - Так хотелось, чтобы это было местом, куда можно присесть и подумать, и загадать. Сама в некоем расстройстве от воплощения, но, вероятно, убирать не буду. Давайте, это тоже мне урок, как надо быть аккуратным в воплощении задумок.

Напомним, на Театральной в рамках «Новогодней столицы России-2021» проходит ярмарка. Над улицей смонтировали звездное небо.