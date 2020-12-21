$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Праздники

В Калуге открылись елочные базары

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.12.2020 11:53 0 195
В Калуге открылись елочные базары

В воскресенье, 20 декабря, в Калуге открылись елочные базары. Новогодние деревья можно будет купить до 31 декабря. Цены начинаются от 500 рублей за самое маленькое деревце. Полутораметровое дерево стоит около 1500 рублей.

Ранее городская управа публиковала список адресов, где располагаются торговцы:

  • ул. Суворова, у д. 17,
  • ул. Болдина, у д. 3,
  • ул. Ленина, у д. 25,
  • ул. Маршала Жукова, у д. 38,
  • ул. Моторная, у д. 20,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, у д. 2/61,
  • ул. Степана Разина, у д. 40,
  • ул. Чичерина, у д. 10,
  • ул. Московская, у д. 213.

Однако 20 декабря не всех этих точках началась продажа елок. Вот как объяснили ситуацию в пресс-службе городской управы:

- По информации управления экономики и имущественных отношений, договорные отношения с продавцами елок предусматривают их выход с 20 по 31 декабря.  Продавцы правомерны сами регулировать график работы в данном промежутке. Кто-то уже продает, кто-то - пока нет. Но работать будут все, с кем заключен договор.

Тем временем

Куда пойти с друзьями по новогодней Калуге 2021

Прогулки по городу – это, бесспорно, приятно, но в морозный денек наверняка захочется куда-нибудь зайти и согреться чашечкой кофе. Если вы абонент Tele2, то у нас для вас хорошая новость: в кофейне на улице Суворова, д. 77 вам предложат кофе со скидкой 50%. Предложение распространяется на классический ассортимент напитков любого объема: капучино, американо, флэт уайт, латте, эспрессо, фильтр кофе, пуровер, аэропресс.

Чтобы получить скидку, необходимо скачать приложение «Мой Tele2» или авторизоваться на сайте оператора, а далее в разделе «Больше» получить промокод от кофейни и предъявить его сотруднику.

Также в программе лояльности «Больше» Tele2 собраны десятки предложений от других партнеров. Рекомендуем посмотреть: может быть, это пригодится для других новогодних событий.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.12.2020 11:53 0 195
Тэги: праздник новый год
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ будет выпускать в цифровом виде до 40% банковских карт к 2023 году
Клиенты ВТБ могут переводить деньги из телефонной книги смартфона
ВТБ в три раза снижает платеж по автокредитам на первые полгода
Социальные учреждения Калуги оснащаются тепловизорами от «Ростелекома»
МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе
Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Использование азота в пищевой промышленности
Как заработать на продаже товаров из Китая
Чем коттедж лучше квартиры

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru