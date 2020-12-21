В воскресенье, 20 декабря, в Калуге открылись елочные базары. Новогодние деревья можно будет купить до 31 декабря. Цены начинаются от 500 рублей за самое маленькое деревце. Полутораметровое дерево стоит около 1500 рублей.

Ранее городская управа публиковала список адресов, где располагаются торговцы:

ул. Суворова, у д. 17,

ул. Болдина, у д. 3,

ул. Ленина, у д. 25,

ул. Маршала Жукова, у д. 38,

ул. Моторная, у д. 20,

ул. Салтыкова-Щедрина, у д. 2/61,

ул. Степана Разина, у д. 40,

ул. Чичерина, у д. 10,

ул. Московская, у д. 213.

Однако 20 декабря не всех этих точках началась продажа елок. Вот как объяснили ситуацию в пресс-службе городской управы:

- По информации управления экономики и имущественных отношений, договорные отношения с продавцами елок предусматривают их выход с 20 по 31 декабря. Продавцы правомерны сами регулировать график работы в данном промежутке. Кто-то уже продает, кто-то - пока нет. Но работать будут все, с кем заключен договор.

Тем временем

Куда пойти с друзьями по новогодней Калуге 2021

Прогулки по городу – это, бесспорно, приятно, но в морозный денек наверняка захочется куда-нибудь зайти и согреться чашечкой кофе. Если вы абонент Tele2, то у нас для вас хорошая новость: в кофейне на улице Суворова, д. 77 вам предложат кофе со скидкой 50%. Предложение распространяется на классический ассортимент напитков любого объема: капучино, американо, флэт уайт, латте, эспрессо, фильтр кофе, пуровер, аэропресс.

Чтобы получить скидку, необходимо скачать приложение «Мой Tele2» или авторизоваться на сайте оператора, а далее в разделе «Больше» получить промокод от кофейни и предъявить его сотруднику.

Также в программе лояльности «Больше» Tele2 собраны десятки предложений от других партнеров. Рекомендуем посмотреть: может быть, это пригодится для других новогодних событий.