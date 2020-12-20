В Калуге завершили изготовление 12 ледяных фигур для выставки

Вечером в субботу, 19 декабря, во дворе Краеведческого музея на улице Пушкина, 14 в Калуге мастера завершили изготовление 12 ледяных фигур для уличной выставки. Об этом сообщила директор музейного комплекса «Усадьба Золотарёва» Елена Павлишак.

Официальное открытие выставки состоится 25 декабря в 14:00.

- Уже сейчас калужане и гости города могут лично оценить 12 ледяных скульптур, - рассказала Елена Павлишак. - До 25 декабря двор усадьбы открыт с 10:00 до 18:00, с 25 декабря по 10 января - с 10:00 до 20:00, 31 декабря - с 10:00 до 17:00. Вход на выставку ледяных фигур бесплатный.

Главный архитектор Калуги Алексей Комов.

Ранее в нашем репортаже мы рассказывали, что фигуры изготавливали два мастера из Калуги и Курска. 10 тонн льда привезли в наш город из Перми.