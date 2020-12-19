В Калугу приехали Деды Морозы и Снегурочки со всех районов области

В субботу, 19 декабря, в Гостином дворе в Калуге прошел слет Дедов Морозов и Снегурочек. В новогоднюю столицу России они приехали из всех районов Калужской области.



Каждые Дед Мороз и Снегурка представили творческие номера с обязательной привязкой к своим району или городу. Для Калуги они оставили по одной елке, украшенной в традициях тех мест, сообщает городская управа.

Праздничные мероприятия в рамках «Новогодней столицы России-2021» продолжатся 20 декабря. Полная афиша размещена здесь.