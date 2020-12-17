В Калуге установили 30-метровую горку для катания

В Калуге завершился монтаж деревянной горки рядом с Инновационным культурным центром на улице Октябрьской. Конструкцию уже активно испытывают дети из окрестных домов.

Горка вписана в рельеф. Рядом с ней находится маленькая горочка для тех, кто младше. Между ними собрана деревянная лестница, чтобы подниматься наверх.

Точка старта находится на высоте около двух метров. Поверхность желоба покрыта оцинкованным листом. Ширина желоба – один метр. Высота бортика – около 30 сантиметров.

Стоимость всех работ, согласно информации на госзакупках, составила 599 тысяч рублей. Закупку ИКЦ провел в конце ноября.

Желоб покрыт металлом.

Как рассказал KP40 заместитель директора ИКЦ по хозяйственной части Геннадий КАЗАКОВ, в конце зимы подрядчик разберет конструкции, и они будут храниться на складе до следующего сезона катаний.

Работники ИКЦ на этой неделе пробовали покрыть металлический желоб слоем льда, однако из-за слабых морозов это пока не получилось. Возможно, сделать горку более скользкой удастся после похолодания.

Днем в среду, когда мы побывали возле ИКЦ, на горке никого не было, но руководитель выставочного экспозиционного центра Анна Сенатова в соцсетях рассказала, что накануне вечером детей на горке собралось много, они катались на ватрушках.

Рядом с большой находятся маленькая горка и лестница.

Горка вписана в рельеф.

В конце зимы всё обещают разобрать и хранить до следующего сезона.

Стартовая площадка находится на высоте двух метров.

Традиционные места для катания на соседних склонах дети тоже используют.

Кстати, проход к ИКЦ через парк Циолковского закрыт. Там проводятся работы по благоустройству территории. Идти нужно с улицы Октябрьской.

Уважаемые читатели, а какие места для катания вы знаете в Калуге? Расскажите в комментариях!

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