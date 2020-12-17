В Калужской области прогнозируют снег и плюсовую температуру
В четверг, 17 декабря, в Калужской области продолжится потепление. Днем воздух прогреется до +2 градусов, сообщают синоптики.
Временами возможен мокрый снег. На дорогах вероятна гололедица. Водителям рекомендуют снизить скорость, пешеходам стоить быть внимательнее при пересечении проезжей части.
Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность воздуха – в районе 92%.
По предварительным данным, в пятницу вновь ожидается плюсовая температура, на выходных – легкий мороз.
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