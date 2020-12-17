В Калужской области прогнозируют снег и плюсовую температуру

В четверг, 17 декабря, в Калужской области продолжится потепление. Днем воздух прогреется до +2 градусов, сообщают синоптики.

Временами возможен мокрый снег. На дорогах вероятна гололедица. Водителям рекомендуют снизить скорость, пешеходам стоить быть внимательнее при пересечении проезжей части.

Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность воздуха – в районе 92%.

По предварительным данным, в пятницу вновь ожидается плюсовая температура, на выходных – легкий мороз.