Владислав Шапша объяснил, почему Калуга не отменила новогодние мероприятия из-за коронавируса

В субботу, 12 декабря, в Калуге откроется праздник «Новогодняя столица России-2021». По прогнозу чиновников, за ближайший месяц наш город посетит около 150 тысяч туристов. Вечером в пятницу в связи с началом праздничных мероприятий к калужанам обратился губернатор области Владислав ШАПША.

По словам главы региона, в начале года, когда наш город получил статус новогодней столицы, ожидание этого дня было наполнено совершенно другими чувствами.

- Не скрою, в итоге мы оказались перед очень сложным выбором, - прокомментировал ситуацию Шапша. - Сомнения были: отказаться, ничего не планировать. Взвесив все за и против, мы поняли - необходимые меры безопасности приняты, а, значит, празднику быть.

Губернатор подчеркнул, что мероприятия пройдут на открытом воздухе с соблюдением масочного режима.

- Все, что связано с новогодней столицей - это праздник, прежде всего, для самих калужан, - считает глава региона. - Люди уже сейчас с удовольствием гуляют по украшенным как никогда улицам. Выкладывают фото и видео в соцсетях. Елки, новогодние инсталляции, праздничная иллюминация дарят калужанам позитивные эмоции. А они сейчас всем нам так нужны.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» в Калуге размещена здесь.