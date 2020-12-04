В Калуге цены на новогодние елки стартуют с 700 рублей

В этом году в Калуге вырастут цены на елки. Если раньше дерево к Новому году можно было купить за 500 рублей, то в декабре 2020 года минимальная цена составит 700 рублей, сообщил 3 декабря на брифинге о ходе подготовки города к новогодним мероприятиям начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир ВАСИН. Он рассказал также, что продажа должна вестись на 24 площадках.

- В этом году планируют организовать 24 площадки для продажи живых елей на всей территории города, - отметил Васин. - Но пока что предприниматели не спешат развернуть широкую торговлю новогодними елками: подано всего 9 заявок на площадки, расположенные в центре города.

Он пообещал дополнительно проработать этот вопрос, чтобы калужане могли купить елочки по адекватной цене в шаговой доступности от дома. Например, организовать елочные базары на территории торговых центров.

Ранее, напомним, городской голова Калуги Дмитрий Денисов ответил на вопрос, сколько денег из бюджета Калуга потратит на новогодние праздники.