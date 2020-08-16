Калугу украсят в стиле народной вышивки

На этой неделе на центральных улицах Калуги стали появляться праздничные баннеры ко Дню города. На них – орнаменты в стиле традиционной калужской вышивки. Такую концепцию праздничного оформления предложил главный архитектор Калуги Алексей Комов.

- «Цветная перевить» - своеобразный прием, характерный для традиционной калужской вышивки. Такими узорами украшались обрядовые полотенца и праздничные женские крестьянские костюмы, - сообщили в Главархитектуре Калуги. – Эти же мотивы можно заметить и в мозаичном декоре фасадов некоторых панельных домов в Калуге.

Образцы калужской вышивки кропотливо изучались и собирались сотрудниками сектора главного архитектора, чтобы праздник получил свой неповторимый стиль.

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