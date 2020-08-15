На Дне города в Калуге выступит обнинский певец Максим Васин

На праздновании Дня города в Калуге, 29 августа, будет выступать молодой певец из Обнинска Максим Васин (VASIN), сообщили сегодня, 15 августа, в управлении культуры. На концерте, который пройдет на Театральной площади в 17:00, он представит свою новую программу.

- Молодой артист, который поет душой. Обладатель безграничной энергетики, вызывающего стиля и проницательного голоса, - так певца охарактеризовали организаторы.

Будут ли на празднике выступать звезды эстрады, пока не сообщается.