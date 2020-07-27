В День города в Калуге пройдет фестиваль народных ремесел

29 августа в Калуге запланировано празднование Дня города. Городские власти надеются, что к этому времени область уже перейдет к третьему этапу снятия ограничений, и эпидемиологическая обстановка позволит провести все запланированные мероприятия.

Пока известно, что в этот день планируется традиционное карнавальное шествие. Заявки на участие в нем уже принимаются в городском Управлении культуры.

Сегодня, 27 июля, «Дом мастеров» объявил о приеме заявок на участие в фестивале-ярмарке народных ремесел «Город мастеров». Он состоится 29 августа на Театральной площади.