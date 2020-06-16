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В России предложили сократить новогодние каникулы из-за коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.06.2020 14:36 7 1210
В России предложили сократить новогодние каникулы из-за коронавируса

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей КУТЕПОВ разработал законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году из-за сокращения количества рабочих дней в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Текст законопроекта направлен для отзыва главе Минтруда РФ Антону Котякову, сообщает во вторник, 16 июня, агентство ТАСС.

- В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января. Указанные изменения будут действовать только в 2021 году, - говорится в пояснительной записке к документу.

Сенатор напомнил, что в связи с пандемией с 30 марта по 30 апреля, а затем с 6 по 8 мая 2020 года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Напомним, выходными будут также 24 июня и 1 июля: в эти дни пройдут Парад Победы и голосование по поправкам к Конституции. Решение о проведении парада в Калуге пока не принято. Калужская область на данный момент находится на первом этапе снятия ограничений.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.06.2020 14:36 7 1210
Тэги: праздник новый год коронавирус
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