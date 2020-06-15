В Калуге объявили о проведении карнавального шествия

В Калуге 29 августа планируют провести привычное празднование Дня города. В том числе запланировано и карнавальное шествие. В понедельник, 15 июня, городская управа сообщила, что тема карнавала в нынешнем году будет носить название «Да здравствует праздник».

- Мы все соскучились по праздникам, - отмечают в администрации.

Всех, кто хочет поучаствовать в карнавале, просят придумать идею для своего костюма. Заявки принимает калужское городское управление культуры.

Напомним, на данный момент Калужская область находится на первом этапе снятия ограничений. Все массовые мероприятия отменены. Власти пока не определились, будет ли проводиться в нашем регионе Парад Победы 24 июня.

Тем временем

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области повысился до единицы.COVID-19 выявили у 5246 человек.