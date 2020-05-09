День Победы во время эпидемии: что происходило в центре Калуги 9 мая

В субботу, 9 мая, Россия празднует 75 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздник в нынешнем году получается необычным. Из-за эпидемии коронавируса и действующего в Калужской области режима самоизоляции отменены все массовые мероприятия.

Никто лично не встречается с ветеранами, чтобы не подвергать риску здоровье пожилых людей. Перенесены на неопределенный срок парад и шествие «Бессмертного полка». Все поздравления ушли в онлайн.

В субботу улицы Калуги были пусты. Лишь отдельные маленькие группы людей появлялись на площади Победы, чтобы возложить цветы у Вечного огня.

Из уличной системы динамиков звучали песни военных лет. По центру также разъезжало несколько автомобилей, из которых громко играла песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

Пока всем приходится оставаться дома, однако эпидемия обязательно пройдёт. После этого мы сможем собраться, чтобы поздравить живых ветеранов и почтить память всех ушедших из жизни. По последним данным, в Калуге на 9 мая 2020 года осталось около 300 фронтовиков.

Уважаемые читатели, а как вы провели День Победы в нынешнем году? Пишите в комментариях!