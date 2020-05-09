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День Победы во время эпидемии: что происходило в центре Калуги 9 мая

Дмитрий Ивьев , Фото: Андрей Шаронов.
Опубликовано: 09.05.2020 18:03 0 1550
День Победы во время эпидемии: что происходило в центре Калуги 9 мая

В субботу, 9 мая, Россия празднует 75 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздник в нынешнем году получается необычным. Из-за эпидемии коронавируса и действующего в Калужской области режима самоизоляции отменены все массовые мероприятия. 

Никто лично не встречается с ветеранами, чтобы не подвергать риску здоровье пожилых людей. Перенесены на неопределенный срок парад и шествие «Бессмертного полка». Все поздравления ушли в онлайн.

В субботу улицы Калуги были пусты. Лишь отдельные маленькие группы людей появлялись на площади Победы, чтобы возложить цветы у Вечного огня. 

Из уличной системы динамиков звучали песни военных лет. По центру также разъезжало несколько автомобилей, из которых громко играла песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

Пока всем приходится оставаться дома, однако эпидемия обязательно пройдёт. После этого мы сможем собраться, чтобы поздравить живых ветеранов и почтить память всех ушедших из жизни. По последним данным, в Калуге на 9 мая 2020 года осталось около 300 фронтовиков.

Уважаемые читатели, а как вы провели День Победы в нынешнем году? Пишите в комментариях! 

Дмитрий Ивьев , Фото: Андрей Шаронов.
Опубликовано: 09.05.2020 18:03 0 1550
Тэги: праздник 9 мая день победы фоторепортаж
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